Município de Vila Real promove campo de férias “Verão em Movimento”

O Município de Vila Real vai promover, de 6 a 10 de setembro, mais um campo de férias “Verão em Movimento”, uma iniciativa que visa auxiliar pais e encarregados de educação na ocupação dos tempos livres das crianças e jovens no período que antecede o início do ano letivo 2021/22, previsto para a semana de 14 a 17 de setembro, e no qual a maioria dos pais já retomou a sua atividade profissional. O campo terá o limite máximo de 40 crianças, dos 6 aos 13 anos. As inscrições decorrerão entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro.

Os campos de férias “Verão em Movimento 2021”, atendendo à situação de pandemia que se vive atualmente, serão desenvolvidos seguindo as recomendações emanadas pela Direção Geral de Saúde e pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, com vista a garantir todas as condições de higiene e segurança das crianças e jovens que irão frequentam as atividades.

As inscrições serão efetuadas por ordem de chegada, na secretaria da Piscina Municipal Coberta, das 08h30 às 12h30. É obrigatória a apresentação do Cartão de Cidadão do participante, o comprovativo do escalão 1, escalão 2 ou do Cartão de Famílias Numerosas e a ficha de inscrição devidamente preenchida. Só é permitida a inscrição, pela mesma pessoa, até ao máximo de 4 participantes.