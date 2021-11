Município de Vila Real promove Feira de Outono a 27 de novembro

No próximo dia 27 de novembro, entre as 9h30 e as 17h00, a Praça do Município, volta a receber a Feira de Outono, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real, em estreita articulação com toda a comunidade educativa, que tem como principal objetivo apresentar os produtos da época das diversas zonas de Vila Real, em forma de quermesse, contando para o efeito com a participação ativa de docentes, alunos e encarregados de educação. O Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, vê com satisfação o regresso deste evento que, para além de dar conhecer à comunidade o trabalho que as escolas desenvolvem ao longo do ano, proporciona momentos de partilha e confraternização.

A Feira de Outono terá a presença de diversos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, assim como, da Escola Profissional Agostinho Roseta, da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, da Nuclisol – Jean Piaget, do Centro Paroquial de Santo António e do Projeto + Social – E6G.

Esta iniciativa está integrada no projeto “Tradições da Bila”, que tem como objetivo recuperar usos, costumes e tradições da nossa cidade através da dinamização de diversas atividades e iniciativas que permitam dar a conhecer a toda a comunidade os produtos regionais assim como todo o trabalho elaborado pelos estabelecimentos de ensino do nosso concelho.