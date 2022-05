Município de Vila Real promove Mês da Juventude

O Mês da Juventude está de regresso para a edição de 2022, contando com mais de duas dezenas de atividades preparadas pelo Município a pensar nos jovens Vila-realenses, abordando temas como a criatividade, a solidariedade, o voluntariado e o meio ambiente. Neste que é o Ano Internacional da Juventude, o município escolheu precisamente o Dia da Europa, celebrado a 9 de maio, para apresentar o programa de atividades que teve início a 30 de abril, com a iniciativa Bila Jovem Solidário, no âmbito da qual cerca de 75 escuteiros do Agrupamento 295 de Nossa Senhora da Conceição participaram numa ação de recolha de lixo no Parque Natural do Alvão.

A Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2022 e a mostra de vestidos reciclados “Juventude&Eco”, no dia 11 de maio, no Teatro Municipal, Aconchego ao Lar, no dia 21, e a Mostra da Juventude, no dia 28, são outras das iniciativas que marcam a edição deste ano que, após dois anos de interregno devido à pandemia, regressa em força. A Arte na Rua, durante todo o mês de junho, está também de volta, com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos realizados nas escolas, através da sua divulgação e exposição em diversos espaços da cidade de Vila Real, com particular incidência na Praça do Município.

O Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, assinalou esta data como sendo um dia muito feliz para os jovens vila-realenses, aproveitando a ocasião para anunciar o início do processo de elaboração do Plano Municipal para a Juventude, um documento que resultará de uma vontade já existente por parte da autarquia e de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo Jovem. Seguem-se agora vários momentos de auscultação e diagnóstico, num caminho que resultará na materialização de estratégias e políticas de apoio às gerações futuras e num aproximar dos mais novos ao Município de Vila Real. Consulte o programa completo neste link.