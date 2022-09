Município de Vila Real promove Mostra do Desporto

O Município de Vila Real vai promover nos dias 24 e 25 de setembro, na Praça do Município, a Mostra do Desporto. Trata-se de mais uma iniciativa no âmbito das políticas municipais do desporto, através da qual a autarquia dá oportunidade e espaço às associações e clubes desportivos do concelho para mostrarem ao público vila-realense as atividades que desenvolvem, bem como atrair jovens para as respetivas associações de modalidade e coletividades desportivas.

Durante estes dois dias, em plena Praça do Município, crianças, jovens e seniores terão ao seu dispor um conjunto de atividades desportivas, como o andebol, basquetebol, futebol/futsal, karaté, ciclismo, ténis de mesa e taekwondo. Estas atividades são organizadas pelas Associações de modalidade e associações/clubes desportivos do concelho. Para além da demonstração das atividades desportivas vai-se realizar, no dia 25 de setembro, domingo, no período da manhã, para todas as faixas etárias, uma Corrida e Caminhada Solidárias organizadas pelas “Mulheres que caminham” e Associação de Atletismo.

A Gala do Desporto, no dia 23 de setembro, pelas 21h00, dará início a um fim-de-semana dedicado ao desporto e marcará o arranque da Semana Europeia do Desporto. Os Claustros do ex-Governo Civil receberão esta cerimónia onde os talentos desportivos locais serão homenageados, numa manifestação de apoio aos seus processos de formação desportiva e académica, encorajando-os à permanência no tecido desportivo local, através do reconhecimento do seu mérito Desportivo.

No âmbito da Semana Europeia do Desporto, que se prolongará até ao próximo dia 30 de setembro, estão previstas diversas atividades a decorrer em diferentes espaços da cidade de Vila Real pelo que o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto, Alexandre Favaios, deixa um convite a todos os vila-realenses para que participem ativamente nas várias propostas que compõem o programa.