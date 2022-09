Município de Vila Real promove recepção à Comunidade Educativa e Jornadas da Educação

No próximo dia 13 de setembro, o Município de Vila Real vai levar a cabo, como tem sido habitual no início de cada ano letivo, a Receção à Comunidade Escolar e as Jornadas da Educação. Este ano, depois de dois anos de interregno, as Jornadas da Educação regressam sob o mote: EMPODERA(R), com um programa rico e diversificado na abordagem aos novos desafios da escola.

Esta iniciativa pretende, essencialmente, promover o debate e a reflexão sobre temáticas diretamente ligadas à Educação, contando para isso, com a presença de diversos especialistas.

Os últimos tempos trouxeram momentos de grandes desafios para a escola no seu todo e para os agentes educativos em particular. Passados estes momentos, como todos esperamos, é tempo de olhar para o futuro com esperança, tirando partido das aprendizagens que todos fomos forçados a fazer.

A Educação desempenha um papel chave, tanto no desenvolvimento integral do ser humano como no crescimento da comunidade, e a sua ação não se faz sentir só na Escola mas também em todos os espaços onde as pessoas se cruzam e convivem.

É convicção do Senhor Vereador da Educação e Ensino, Dr. Alexandre Favaios, que promover momentos de aprendizagem e reflexão na comunidade educativa, se traduzirá em ganhos muito significativos para a nossa Escola e consequentemente traduzido no sucesso dos alunos. Inscrições neste link.