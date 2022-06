Município de Vila Real promove Semana Ambiental até 9 de junho

O Município de Vila Real promove, de 1 a 9 de junho, a Semana do Ambiente, com um vasto programa dedicado às várias vertentes de sensibilização com enfoque nas parcerias, artes, cultura, lazer e património natural.

Programa

Dia 1 de junho – O Dia Mundial da Criança será dedicado aos mais pequenos com muitas atividades no Centro de Ciência de Vila Real;

Dia 3 de junho – “Contos da Biodiversidade de Vila Real”, no Teatro de Vila Real pelos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Associação MUNDIS, inserido no FITAP;

Dia 5 de junho – Caminhada de Plogging nos Passadiços do Corgo até à Agência de Ecologia Urbana de Vila Real, em parceria com o Ginásio Clube de Vila Real;

Dia 6 de junho – Apresentação dos projetos de desenho e pintura “O mar começa aqui” e “Muros com vida” (nas escolas aderentes);

Dia 8 de junho – a manhã será dedicada ao Parque Natural do Alvão, no âmbito do seu 39º aniversário e aos Jogos do Ambiente do projeto “3G- Geoturismo, Geoeducação e GeoConservação” em parceria com a Associação de Desenvolvimento Local Douro Histórico, a realizar no Centro Escolar de Lordelo. À tarde terá início do XIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO EM ARTES com o tema “Artes e Ambiente”.

Dia 9 de junho – durante todo o dia decorre a parte II do Simpósio “Artes e Ambiente” promovido pela MUNDIS – Associação Cívica de Formação e Cultura em parceria com a DGArtes.