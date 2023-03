Município de Vila Real promove sessões de formação sobre refeições escolares

Aproveitando a pausa letiva do Carnaval, o Município de Vila Real promoveu, no dia 22 de fevereiro, duas sessões de formação dirigidas aos Assistentes Operacionais e animadores que exercem atividade no apoio às refeições escolares dos dois Agrupamentos de Escolas do concelho. Cada sessão, uma por agrupamento, teve a duração de duas horas e como tema “Refeições escolares: A melhor postura a adotar e estratégias para melhorar o seu consumo”.

O objetivo destas sessões, ministradas pelas nutricionistas que se encontram a fazer o estágio à Ordem Profissional na autarquia, foi capacitar para um acompanhamento adequado das crianças, realçando a importância do consumo de todos os componentes no momento da refeição, uma vez que as escolas são locais propícios para o desenvolvimento de preferências alimentares e estilos de vida saudáveis, o que torna o papel dos assistentes operacionais/animadores determinante no momento da refeição.

A identificação de todos componentes que devem estar presentes no tabuleiro, o papel dos animadores/assistentes operacionais no refeitório e as estratégias para melhorar o consumo da refeição escolar, foram alguns dos pontos abordados pelas nutricionistas Ana Pereira e Inês Torgo que, desde novembro transato, têm percorrido as escolas de forma aleatória e sem aviso prévio para acompanharem o momento da refeição e avaliarem todos os seus componentes.

Em média são servidas diariamente cerca de 2200 refeições nas escolas do primeiro CEB e ensino Pré-Escolar do concelho de Vila Real. Garantir que este serviço é prestado nas melhores condições assegurando, nomeadamente, o aporte e adequação nutricional para cada idade, é um dos objetivos do Município, disse Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador da Educação e Ensino, que fez a abertura das sessões de formação onde sublinhou a importância do papel desempenhado pelos animadores e os incentivou a estarem atentos e, sempre que necessário, reportarem as situações que possam ser melhoradas.

Considerando a importância da aquisição de hábitos alimentares saudáveis, as nutricionistas têm desenvolvido um conjunto de ações nas escolas da rede pública sobre a importância da ingestão de hortícolas, alimentos frequentemente rejeitados no momento da refeição escolar, mas que por conterem um considerável nível de nutrientes são fundamentais para a saúde dos mais pequenos.

GC CM