Município de Vila Real promove remoção integral de fibrocimento nos edifícios escolares

O Município de Vila Real dará por concluído o processo de remoção de fibrocimento dos edifícios escolares com a execução das obras de requalificação do Pavilhão Diogo Cão, cujos trabalhos iniciarão brevemente.

Depois de ter sido executada a empreitada de remoção de fibrocimento e colocação de painel sandwich na Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral, assim como da antiga Escola Superior de Enfermagem, que sofreu obras de adequação para acolher o Centro Escolar de Lordelo, a autarquia vila-realense dará, deste modo, por concluído o objetivo de ver as escolas definitivamente livres deste material altamente nocivo para a saúde. Alexandre Favaios, Vereador do Pelouro da Educação, vê com grande satisfação o aproximar do fim deste processo que tornará os estabelecimentos de educação e ensino e equipamentos desportivos escolares em locais mais seguros e saudáveis.

Estas intervenções, cujo investimento rondará os 75 mil euros, estão inseridas num conjunto de requalificações que têm vindo a ser efetuadas pelo Município, aliando o conforto e segurança dos alunos e demais comunidade educativa às melhores condições de saúde e qualidade de vida.

GC CMVR