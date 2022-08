Município de Vila Real promoveu “campo de férias para todos”

O Município de Vila Real levou a cabo os campos de férias 2022, este ano mais inclusivos, com a realização do campo de férias Geração IN, iniciativa dirigida a crianças e jovens abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão: medidas seletivas e/ou medidas adicionais.

Ao dinamizar as iniciativas Geração IN e Verão em Movimento a autarquia criou uma resposta integrada de férias para todos, com a interação entre as suas atividades, quer na programação, quer na sua concretização. Crianças e jovens participaram em atividades de carácter diferenciado, tendo em conta o nível de desempenho individual e equidade no acesso às experiências disponibilizadas.

Esta iniciativa teve como função auxiliar os pais/encarregados de educação na ocupação dos tempos livres das suas crianças e jovens, no maior período de férias escolares, mas acima de tudo proporcionar experiências significativas e diferenciadas.

No final desta experiência de férias para todos, ouvidos pais/encarregados de educação, técnicos e assistentes operacionais envolvidos nesta atividade, é unânime que o Município deverá continuar a dar esta resposta de férias escolares. Numa próxima edição já com dinâmicas adaptadas à reflexão construtiva que se fez em torno do primeiro campo Geração IN. As atividades de caráter lúdico, desportivo, cultural, de lazer e contacto com o ar livre serão uma realidade, tendo sempre em conta as características individuais de cada participante, com diferenciação ao nível da participação e execução das tarefas propostas.

GC CM de Vila Real