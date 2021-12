Município de Vila Real promoveu Eco Natal 2021

O Município de Vila Real promoveu, no âmbito das atividades de animação natalícia, o ECO NATAL 2021, através do qual se pretende sensibilizar a população vila-realense para a Educação Ambiental e Sustentável.

Esta iniciativa é desenvolvida em parceria com a comunidade escolar, que a cada ano surpreende com a apresentação de trabalhos originais e criativos, contando ainda com a prestimosa colaboração de diversos comerciantes que aceitaram expor nas suas montras as magníficas criações artísticas realizadas pelas crianças e jovens.

O Eco Natal 2021 mantém assim a tradição da decoração das montras do comércio tradicional, espaços emblemáticos e rotundas do concelho de Vila Real com elementos alusivos a esta quadra festiva, criados com materiais reciclados, respeitando a política dos 3R’s (reduzir, reciclar e reutilizar). Participaram na presente edição 18 estabelecimentos de educação e ensino e 22 espaços comerciais.