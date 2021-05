Município de Vila Real promoveu laboratório de formação dedicados à juventude

O Município de Vila Real vai promover, entre os meses de maio e setembro, em parceria com a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), um conjunto de ações de formação certificadas dirigidas aos jovens vila-realenses. Dada a impossibilidade de realizar o Mês da Juventude, que habitualmente ocorre durante os meses de maio e junho, devido à pandemia, o Município decidiu apostar na valorização curricular dos jovens através de uma oferta formativa em áreas que poderão fazer toda a diferença no futuro profissional.

Os Laboratórios de Formação serão orientados por formadores conhecedores das temáticas relacionadas com a juventude, sendo assim uma oportunidade única para os jovens apostarem na sua capacitação. A primeira formação “Linhas de Financiamento & Gestão de Projetos” decorrerá, em formato online, nos dias 22 e 29 de maio, das 9 às 18h, com o objetivo de informar jovens, conselheiros municipais e associações juvenis, sobre as linhas de financiamento para iniciativas e projetos, nomeadamente sobre os programas nacionais e internacionais existentes.

“Elaborar Candidaturas de Sucesso” será o tema da segunda formação que está agendada para o dia 5 de junho. Fomentar ideias que levem ao produto/projeto, passando pelo desenvolvimento dos mesmos, definição do orçamento e formas de financiamento e respetiva elaboração de candidaturas serão algumas das áreas abordadas nesta sessão.

O terceiro Laboratório decorrerá no dia 24 de setembro sob o tema “Procura o Teu Trabalho & Currículos Criativos” e será dedicado à promoção de boas práticas na procura de trabalho. Nesta formação serão abordadas técnicas para maximizar o sucesso na procura de emprego, nomeadamente como elaborar currículos e perceber as potencialidades dos mesmos.

Reconhecendo a importância da formação e o poder da informação, a autarquia pretende com esta iniciativa dar aos jovens vila-realenses as ferramentas necessárias para que no futuro possam desenvolver projetos empreendedores que contribuam para a sua realização pessoal e profissional e para o desenvolvimento de Vila Real.

Informações e inscrição: http://www.cm-vilareal.pt/index.php/cidadao/juventude/item/1461-linhas-de-financiamento-e-gestao-de-projetos-22-e-29-de-maio-2021-inscricoes