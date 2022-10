Município de Vila Real promoveu Mostra do Desporto 2022

O Município de Vila Real promoveu nos dias 24 e 25 de setembro, na Praça do Município, a Mostra do Desporto. Tratou-se de mais uma iniciativa no âmbito das políticas municipais de desporto através da qual a autarquia dá oportunidade às associações e coletividades do concelho de mostrarem ao público vila-realense as atividades que desenvolvem, bem como atrair jovens para as respetivas associações de modalidade e coletividades desportivas.

Ao longo destes dois dias cerca de 1000 pessoas, entre participantes e público em geral, passaram pela Mostra de Desporto e puderam assistir a brilhantes exibições dos clubes e associações de Vila Real que estiveram presentes, nomeadamente, a Akademia de Karaté de Vila Real, a Associação de Andebol de Vila Real, o Ginásio Clube de Vila Real, a Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, a Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão, o Grupo Cicloturismo Bila Bikers Ciclismo e BTT, o Basket Club de Vila Real, o Sport Vila Real e Benfica, a Associação de Atletismo de Vila Real, o Grupo Mulheres que Caminham, a Orimarão, o Abambres Sport Club, o Sport Clube de Vila Real, a Associação de Santa Marinha de Vila Marim e Instrutores dos Ginásios de Vila Real (Go Gym e Pt Academy).

Foi assim mais uma iniciativa que movimentou os vila-realenses durante o fim-de-semana com diversas experiências e vivências desportivas para todos, mostrando os benefícios que a prática desportiva traz para a saúde e bem-estar.