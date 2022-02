Município de Vila Real promoveu receção aos estudantes internacionais da UTAD

Realizou-se, no dia 21 de fevereiro, na Câmara Municipal, a receção aos estudantes internacionais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, marcando o início da UTAD International Welcome Week, que decorre entre os dias 21 a 26 de fevereiro, ao abrigo do programa Erasmus +.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Alexandre Favaios, deu em nome de todos os Vila-realenses as boas-vindas a este grupo de estudantes estrangeiros que escolheu a capital transmontana como destino para esta nova fase do seu percurso académico.

O autarca, que é também responsável pelo Pelouro da Juventude, desejou uma boa estadia a todos os jovens e salientou a disponibilidade do Município para, no âmbito do Ano Europeu da Juventude, lhes proporcionar as melhores experiências e uma integração plena nas tradições e costumes locais. Nesta sessão de boas-vindas marcaram igualmente presença o Vice-Reitor para a Internacionalização, Gonçalo Fernandes, a Pró-Reitora para as Parcerias e Relações Internacionais, Cristina Saraiva e a Presidente da Erasmus Student Network (ESN UTAD), Isabel Carvalho.

Esta iniciativa, que já é uma tradição anual, é fundamental para garantir a integração destes estudantes, uma vez que lhes dá a oportunidade de contactarem com a vida académica, social e cultural da UTAD e da cidade de Vila Real. Ao mesmo tempo e devido aos tempos de pandemia, que ainda se vivem, propicia momentos de confraternização entre os colegas das várias nacionalidades e dá a conhecer as estruturas e pessoas que os apoiarão em diversas questões ao longo da sua estadia, da qual se espera que levem as melhores recordações.

Os cerca de 60 estudantes que integram este grupo são oriundos da Turquia, Espanha, França, Grécia, Áustria, Polónia, Letónia, República Checa, Lituânia, Alemanha, Itália, Hungria e Eslováquia.