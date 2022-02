Município de Vila Real recebe selo de qualidade do Corpo Europeu de Solidariedade

O Município de Vila Real viu aprovada a candidatura apresentada à Agência Nacional ERASMUS+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, com vista à acreditação com o Selo de Qualidade, distinção que certifica que uma organização participante no Corpo é capaz de criar as condições necessárias para que os jovens participem em atividades de solidariedade de elevada qualidade, em conformidade com os princípios, objetivos e padrões definidos para o programa.

O selo de qualidade permite às organizações candidatas aceder às oportunidades de financiamento do Corpo Europeu de Solidariedade e à rede de jovens interessados em participar.