Município de Vila Real recebeu alunos Erasmus da UTAD

Decorreu no dia 24 de fevereiro, no Município de Vila Real, a receção aos cerca de 50 estudantes internacionais que, ao abrigo do programa Erasmus +, vão frequentar o segundo semestre na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, desejou uma boa estadia a todos os jovens que escolheram Vila Real como destino para esta experiência internacional no seu percurso académico e de vida. Nesta sessão de boas-vindas, que integra a Welcome Week promovida pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade da UTAD, em estreita colaboração com a Erasmus Student Network (ESN), estiveram também presentes a Pró-Reitora para a Internacionalização da UTAD, Cristina Saraiva, a Presidente da Erasmus Student Network, Isabel Vaz de Carvalho e os elementos do GRIM (Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade), Rosa Rebelo e Filipe Silva.

No decorrer da sessão, os jovens alunos, oriundos de Espanha, França, Grécia, Polónia, República Checa, Alemanha, Itália, Roménia, Turquia, Estónia, Croácia e Lituânia, tiveram a oportunidade de visualizar alguns vídeos que lhes deram a conhecer a cidade de Vila Real, a área territorial onde está inserida, alguns dos projetos na área da sustentabilidade e do ambiente, assim como alguns dos eventos de maior dimensão, com destaque para o Circuito Internacional de Vila Real. No final foi servido um Porto de Honra com a degustação de algumas iguarias tradicionais, como a Crista de Galo e os Covilhetes, entre outros.

GC CM