Município de Vila Real recebeu alunos que participaram nos Training Courses da Erasmus Student Network

Decorreu nos dias 23 e 24 de agosto, na Câmara Municipal de Vila Real, a Welcome Session aos cerca de 50 alunos que participaram nos Training Courses, promovidos pela associação Erasmus Student Network – UTAD (ESN UTAD).

Os projetos “Enhance My Skills” e “Mediation 4 Integration 2.0 – Training Course” tiveram como objetivos promover o desenvolvimento de soft skills entre a Geração Juvenil Europeia com vista à potencialização e promoção de líderes de comunidade e futuros empreendedores, e desenvolver metodologias de mediação e integração social de comunidades. Os dois cursos foram promovidos através de metodologias de educação não-formal, dando a estes jovens a oportunidade de aprenderem a utilizar métodos e ferramentas de mediação como facilitadores da integração das diferentes comunidades.

A receção contou com a presença de Isabel Carvalho, Presidente da ESN UTAD, Cristina Saraiva, Pró-Reitora para as Parcerias e Relações Internacionais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Alexandre Favaios, Adjunto do Presidente do Município de Vila Real e Assessor do Vereador com o Pelouro da Juventude, que deu as boas-vindas a todos os participantes e lhes desejou uma boa estadia em Vila Real. A sessão terminou com a degustação de algumas iguarias locais, como a Crista de Galo, o Covilhete e o Pito de Santa Luzia, acompanhados por um vinho do Porto da região, a que se seguiu uma visita guiada pelo Centro Histórico da cidade.