Município de Vila Real reconheceu mérito juvenil no Dia da Cidade

A Juventude Vila-realense voltou a ter um lugar de destaque na sessão solene comemorativa do 97º aniversário da elevação de Vila Real a cidade, que se assinalou no passado dia 20 de julho de 2022, no decorrer da qual foi entregue o prémio à vencedora do concurso Empreende@Villa.Jovem e atribuídas as Medalhas de Mérito Juvenil.

A vencedora do concurso Empreende@Villa.Jovem, na categoria dedicada a projetos em nome individual, foi a jovem Catarina Filipa Medeiros Morais com o projeto “Vou à Horta”, que interliga a agricultura, a sustentabilidade, o combate ao desperdício alimentar e promoção de um estilo de vida mais saudável das famílias. Este projeto pretende ainda combater o desperdício alimentar, de água e dos recursos materiais e humanos. O valor pecuniário atribuído pela autarquia para concretização do projeto vencedor é atualmente de 5 mil euros.

A Medalha Municipal de Mérito Juvenil – categoria Associação Juvenil foi este ano atribuída ao Centro Cultural e Recreativo de Arrabães, como forma de reconhecimento pelos 20 anos de atividade ao mais alto nível na modalidade de ténis de mesa e nos escalões de formação. Por sua vez, a Medalha Municipal de Mérito Juvenil – categoria jovem, foi entregue à jovem Matilde Silva Pereira, pelo percurso extraordinário na modalidade de Basquetebol, na qual se iniciou aos 8 anos de idade. Recorde-se que com as Medalhas Municipais de Mérito Juvenil foram entregues dois cheques, um no valor de 500€, na categoria jovem, e outro no valor de 750€, na categoria associação juvenil.

Dar aos jovens a atenção, as oportunidades e os meios de que necessitam para poderem concretizar as suas ideias e projetos é para Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, uma aposta ganha. Exemplo disso são os inúmeros projetos que o município já ajudou a nascer apoiando o empreendedorismo e a criação do próprio emprego, contribuindo desta forma para a fixação destes jovens em Vila Real.