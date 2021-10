Município de Vila Real renova protocolo com a Rede Eurodesk

O Município de Vila Real, que integra a Rede de Informação aos Jovens – Eurodesk Portugal desde janeiro de 2019, renovou o protocolo de cooperação com a Agência do Programa ERASMUS + | Juventude em Ação, mantendo desta forma o acesso privilegiado a toda a informação relativa à mobilidade e às políticas europeias de juventude.

Esta rede europeia de informação, com serviços em 35 países, reúne cerca de 1000 provedores locais de informações sobre jovens, os chamados “multiplicadores”, que são organizações regionais ou locais que trabalham com jovens, fornecendo-lhes informações e aconselhando-os sobre oportunidades de mobilidade.

No âmbito deste compromisso, a autarquia tem desenvolvido inúmeras atividades, como é o caso da Semana Europeia da Juventude, que decorreu no mês do maio com o tema O nosso futuro nas nossas mãos. A 27 de outubro deste ano Vila Real prepara-se para receber, na Praça do Município, o roadshow do evento Time to Move, um programa anual da Rede Eurodesk que tem como missão promover e divulgar iniciativas europeias de mobilidade juvenil, com orientação personalizada e apoio no que toca a oportunidades internacionais.

O Município de Vila Real dá, assim, mais um importante passo na consolidação das linhas orientadoras das políticas municipais para a juventude que, com esta adesão, a par de outras medidas de alcance local e nacional, vem reforçar a progressiva participação cívica dos jovens Vila-realenses, garantindo-lhes igualdade de oportunidades não só a nível nacional como também a nível europeu.