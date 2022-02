Município de Vila Real retoma estacionamento tarifado nas ruas Gonçalo Cristóvão e Santa Sofia

O Município de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 21 de fevereiro, o estacionamento nas ruas Gonçalo Cristóvão e Santa Sofia voltará a ser tarifado, como consequência do fim das obras naquelas duas artérias e da necessidade de melhor regular a oferta face à procura existente

.Em face do exposto, alertam-se os utilizadores do estacionamento localizado nesses arruamentos que, a partir dessa data, deverão adquirir o título de estacionamento nos parcómetros destinados a esse efeito ou através de meios de pagamento automático alternativos disponibilizados pela empresa concessionária do estacionamento à superfície.

Fonte: CM Vila Real