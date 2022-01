Município de Vila Real sensibiliza para o uso de de EcoPontas e PapaChicletes

Decorridos oito meses desde a instalação de 20 estruturas binárias de recolha de pastilhas elásticas e de pontas de cigarro, designadas de EcoPontas e PapaChicletes, realizada no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”, o Município de Vila Real faz um balanço positivo desta iniciativa que permitiu, entre outros, a recolha de sete quilos de pontas de cigarro.

É objetivo da autarquia continuar a divulgar a existência destes equipamentos e sensibilizar os munícipes para a importância do uso dos mesmos, contribuindo, desta forma, para a redução do impacto das pontas de cigarros ou charutos e pastilhas elásticas no meio ambiente, através da correta deposição, o que assegurará a sua adequada recolha e tratamento.

Nesta fase foram também analisados os resultados da recolha de opinião e/ou questionário de resposta rápida disponíveis junto destas estruturas permitindo aferir, entre outros, a importância que os cidadãos atribuem a estas iniciativas.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.

Veja o vídeo.