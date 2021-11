Município de Vila Real vai promover a Semana da Igualdade

O Município de Vila Real vai promover, de 22 a 26 de novembro, a Semana da Igualdade. Serão cinco dias repletos de ações de sensibilização que culminarão, no dia 26 de novembro, com a realização do VI Seminário da Igualdade que contará, entre outros convidados, com a presença de membros da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

O Espaço Igualdade, inaugurado há um ano, será o palco de algumas das ações previstas, entre as quais se destaca, no dia 23 de novembro, a apresentação de atividades e dinâmicas de grupo sobre a igualdade de género, pelos Projetos Inovar para o Sucesso e +Social e a apresentação da exposição “A História delas”.

No dia 24, irá decorrer, ao longo de todo o dia, a Mostra da Igualdade, com a participação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, que incluirá a apresentação de uma peça de teatro e de várias exposições preparadas pelos alunos e professores subordinadas ao tema da igualdade.

No dia 25, Dia Internacional pela Erradicação da Violência Contra as Mulheres, a partir do auditório da Avenida Carvalho Araújo, realiza-se uma ação de rua que culminará com um percurso pelo Centro Histórico, uma iniciativa promovida com o apoio do Núcleo de Estudantes do curso de Serviço Social da UTAD e do grupo “A Coletiva”, que pretende sensibilizar as pessoas para esta problemática.