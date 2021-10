O Município de Vila Real volta a assinalar o Dia Municipal Para a Igualdade no próximo dia 24 de outubro.

A importância da igualdade de género, a eliminação de estereótipos no processo de desenvolvimento local e a integração da dimensão do género em todas as políticas, programas e projetos são um desígnio do município por forma a incentivar a cidadania e incrementar uma participação social equilibrada e sustentada.

Todas e todos estão convidados para a atividade integradora subordinada ao tema “Todos diferentes, todos iguais”, que irá decorrer na Avenida Carvalho Araújo.