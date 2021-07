Município de Vila Real volta a levar teatro às escolas

Depois de vários meses de interrupção, devido à pandemia Covid-19, o Município de Vila Real retomou os protocolos de colaboração cultural com as companhias de teatro para o público escolar. Diabos e Diabritos num saco de mafarricos”, de Alexandre Parafita, foi o espetáculo escolhido pela Filandorra – Teatro do Nordeste, para este regresso tão ansiado por todos.

As 10 sessões, inicialmente previstas, tiveram de ser alargadas, tal foi a recetividade a esta atividade que o Município preparou para os mais pequenos. Este ciclo de teatro nas escolas, cujo último espetáculo aconteceu no dia 5 de julho, no Centro Escolar da Araucária, levou a cultura a cerca de 1000 crianças, do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico de Vila Real, proporcionando-lhes momentos de fantasia e abrindo asas à imaginação, com um espetáculo que apresentou contos, lendas e mitos da tradição oral transmontana recolhidos e compilados em livro.

Promover junto do público infantil o gosto pela arte dramática, em geral, e pelo teatro, em particular, é um dos objetivos destes protocolos de cooperação entre o Município e as companhias de teatro, que possibilitam momentos de fruição regular de atividades culturais contribuindo assim para o enriquecimento e formação pessoal das crianças.