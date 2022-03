Município do Alto Tâmega promovidos na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) arrancou ontem, dia 16 de março, após uma interrupção de dois anos devido à pandemia, com as expectativas em alta para a recuperação do setor em 2022. Nesta 32.ª edição da BTL, a organização escolheu o Porto e Norte como o destino nacional convidado.

Além do destaque para a região Norte, até ao próximo domingo, os municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena) estão a ser promovidos enquanto destinos turísticos, através do stand da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

Ao longo de cinco dias, são esperados mais de 70 mil visitantes, num certame em que o território do Alto Tâmega, e os concelhos que o compõem, vão promover a sua gastronomia, águas, vinhos, património e eventos.

De referir que os cerca de 1.400 expositores espalhados por quatro pavilhões, no Parque das Nações, em Lisboa, abriram com a expectativa de conseguir voltar já este ano a níveis próximos dos registados em 2019, o melhor ano do turismo nacional.