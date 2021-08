Município do Peso da Régua distingue cidadãos de mérito

No dia em que Peso da Régua assinala 36 anos de elevação a cidade – 14 de agosto, a Câmara Municipal irá homenagear as pessoas que desde fevereiro de 2021 têm dado o melhor de si ao Centro de Vacinação do Peso da Régua, ajudando-nos a cuidar das nossas gentes e a proteger a saúde de todos.

Além destas pessoas, na cerimónia de condecoração municipal serão distinguidos os funcionários da Câmara Municipal do Peso da Régua que completaram 25 anos de serviço, bem como os que se aposentaram no decorrer de 2020.

A cerimónia contemplará ainda a homenagem a título póstumo a sete pessoas, que no desempenho das suas funções como Vereadores da Câmara Municipal, contribuíram para o desenvolvimento do concelho do Peso da Régua.

No âmbito desta iniciativa serão ainda distinguidos os vencedores do Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia.

A cerimónia de condecoração municipal decorrerá no Auditório Municipal do Peso da Régua – palco exterior e de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde.

Os espetadores deverão assistir à cerimónia sentados, não sendo permitido deslocar as cadeiras existentes no local.

A entrada será livre.