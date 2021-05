Município do Peso da Régua promoveu ação de capacitação dirigida aos encarregados de educação

Numa iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, em parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância, Centros Escolares e E.B 2,3 do Peso da Régua, decorreu hoje sob o tema AUTONOMIA, FLEXIBILIDADE CURRICULAR E AVALIAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES, uma ação de capacitação dirigida a pais e encarregados de educação.

Ariana Cosme e Daniela Ferreira, em representação do Observatório de Vida das Escolas e da comunidade de prática de investigação “Ensino e Inovação Pedagógica” do CIIE – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, foram as oradoras. Na sessão de abertura, Mónica Valente, Adjunta do Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, sublinhou a importância dos pais e encarregados de educação na formação científica e cultural dos educandos, agradecendo o contributo de todos os que juntaram nesta ação de capacitação.

Mónica Valente destacou ainda que para o Município do Peso da Régua este tipo de iniciativas é cada vez mais relevante, tendo em conta o trabalho desenvolvido na área da Educação, o qual se pretende intensificar, por forma a dar respostas cada vez mais eficazes, adequadas às necessidades da comunidade escolar e muito particularmente dos alunos.