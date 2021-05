Município e Eurosport Events garantem WTCR em Vila Real para mais três anos

O Município de Vila Real e a Eurosport Events anunciaram o acordo que garante o regresso do WTCR a Vila Real entre 2022 e 2024, parceria que será formalizada após as autárquicas, marcadas para setembro, de forma a não condicionar quem ganha as eleições. O presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, sublinhou a satisfação que sente ao constatar que, em tão poucos anos, Vila Real se consolidou no automobilismo mundial e se revelou um circuito desejável e emocionante.

Esta notícia foi avançada em conferência de imprensa que serviu também para confirmar o cancelamento da prova de Vila Real do WTCR de 2021, que passou para o Circuito do Estoril, nas mesmas datas, em resultado das restrições nacionais às aglomerações de massa impostas pela pandemia. Considerando as características do circuito urbano de Vila Real, que o tornam único e apetecível, tanto para promotores como para aficionados do desporto automóvel, torna-se impossível garantir algumas das regras impostas por esta pandemia, nomeadamente, o controlo do número de espectadores e o distanciamento social.

Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, afirmou: “Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, Vila Real não vai poder acolher o WTCR e gozar do estatuto de capital nacional do desporto motorizado. É particularmente triste para nós, pois estamos a comemorar 90 anos desde as primeiras corridas em Vila Real, em 1931. Mas temos de ser pragmáticos e perceber que, o que torna o nosso circuito único é a proximidade do público, o acesso livre, convivência e meio ambiente, que não é compatível com a crise mundial de saúde que vivemos. Apesar disso, é com grande satisfação que acertamos com a Eurosport Events o regresso da WTCR para os próximos três anos, a partir de 2022.”

François Ribeiro, da Eurosport Events, que esteve presente nesta conferência de imprensa através de vídeo chamada, aproveitou para enviar os melhores votos à população de Vila Real, que espera encontrar novamente na próxima época, quando iniciar o novo acordo de três anos graças ao entusiasmo e apoio contínuo do presidente Rui Santos. O presidente do Clube Automóvel de Vila Real, Jorge Almeida, manifestou também a sua satisfação com o acordo alcançado que, de certa forma, veio atenuar o desânimo da não realização do circuito em 2021.

As corridas de Vila Real são feitas de paixão, adrenalina, festa, convívio, e só assim fazem sentido. O ano 2022 marcará, certamente, o regresso apoteótico do Circuito de Vila Real ao calendário mundial das provas de automobilismo.