Município e RI 19 assinaram protocolo para vigilância das florestas

O Município de Boticas e o Regimento de Infantaria Nº19 (RI 19), de Chaves, representados pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, e pelo Comandante de Infantaria do RI 19, Coronel Nelson Couto Gomes, assinaram na passada quinta-feira, dia 7 de julho, um protocolo de colaboração para vigilância florestal do Concelho de Boticas.

O acordo visa aumentar o patrulhamento da floresta durante o período mais crítico, sobretudo aquele em que os níveis de risco de incêndio são maiores, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de fogos, colaborando o Exército, enquanto entidade de Proteção Civil, com a Câmara de Boticas na defesa do património florestal e, consequentemente, na manutenção das condições de vida e bem-estar geral das populações.

Desta forma, e de acordo com o estabelecido no protocolo, o RI 19 garante, através de uma viatura e dois militares, o patrulhamento diário das florestas ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, época mais propícia à ocorrência de fogos florestais.

A vigilância da floresta é articulada em consonância com as estruturas da Proteção Civil Municipal, cabendo à autarquia assegurar o fornecimento de combustível às viaturas do exército, bem como a alimentação aos militares envolvidos nas ações de vigilância.

De realçar que a Câmara Municipal de Boticas conta com o apoio do RI 19 na salvaguarda e proteção do vasto património florestal do Concelho desde 2018.

GC CM de Boticas