Município entregou Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Superior

À margem da atribuição dos prémios aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro do ano letivo 2020/2021, decorreu também esta quarta-feira, dia 22 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia de atribuição das bolsas de estudo aos estudantes universitários.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, entregou 36 bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior, que foram ainda brindados com catálogo do pintor Nadir Afonso e um bloco de notas.

Cada aluno abrangido por esta medida recebeu um apoio financeiro no valor de mil euros que, no ponto de vista do autarca, “se revela uma importante ajuda para fazer face às despesas associadas aos estudos superiores como, por exemplo, o pagamento das propinas”.

“Sabemos que este apoio tem um grande impacto no orçamento das famílias e é por esse motivo que mantemos a política de coesão social de apoio aos jovens do nosso Concelho. Com estas medidas estamos a criar condições para que possam prosseguir com os seus estudos, ter um futuro mais próspero e serem bem-sucedidos no mercado laboral e na vida adulta”, destacou Fernando Queiroga.