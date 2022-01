Município oferece acesso ao Serviço da Escola Virtual a professores a alunos

O Município de Sabrosa ofereceu hoje aos professores e aos alunos matriculados na Escola Básica e Secundária Miguel Torga o acesso ao Serviço da Escola Virtual. Os códigos de acesso à Escola Virtual foram entregues na escola e serão distribuídos a partir de hoje, abrangendo cerca de 360 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário regular e profissional.

Este serviço dispõe de uma solução integrada, com os melhores e mais completos conteúdos, que promove o trabalho colaborativo, propõe percursos adaptativos e únicos para cada aluno, fornece feedback constante e imediato, apresenta meios de avaliação e diagnóstico, e fornece relatórios das progressões para os professores e encarregados de educação.

Baseadas nos programas curriculares, os alunos relembram e aprendem, através das aulas interativas da Escola Virtual, os conceitos abordados nas aulas da escola. A riqueza e a diversidade dos milhares de recursos são fundamentais para uma melhor compreensão e para uma aprendizagem eficaz.

Os alunos terão ainda acesso a testes interativos, organizados por tópicos do programa, que avaliam em tempo real os conhecimentos do aluno e em função dos resultados serão sugeridas aulas interativas para a revisão da matéria. Nos anos sujeitos a provas ou exames são disponibilizados resumos da matéria, provas oficiais e modelos em formato interativo, com resultados automáticos, que ajudam na preparação para as Provas e Exames Nacionais.

Estudar na Escola Virtual também permitirá ao aluno obter conquistas: ganhar Medalhas, participar em Desafios e receber Pontos, que poderão ser trocados por prémios na loja da Escola Virtual.

Com este investimento, e num momento onde as plataformas digitais de ensino assumem um papel fundamental para o sucesso na aprendizagem, o município espera contribuir para o sucesso escolar dos mesmos e reforçar decisivamente nestes alunos a vontade de estudar de uma forma desafiante e divertida.

Fonte: CM Sabrosa