Município promove “Destino Alijó” junto de Agências de Viagens

Alijó foi o único município português entre os mais de 1000 participantes presentes na III Convenção Ibérica de Agências de Viagens, que se realizou entre 12 e 14 de novembro, em Punta Umbría/Huelva.

O Município de Alijó viajou até ao sul de Espanha com vários operadores turísticos do Concelho que aproveitaram esta oportunidade para divulgar os seus produtos e serviços junto das Agências presentes, de modo a incluir o destino Alijó nos seus pacotes de viagens. Após um longo período em que o setor do Turismo viveu a sua pior crise de sempre, o Município quis proporcionar uma oportunidade única aos agentes económicos do Concelho.

Foram três dias de promoção e divulgação de pacotes turísticos num espaço com mais de 1000 agências que permitiu desenvolver negócios, analisar as tendências do mercado ibérico e aumentar a rede de networking. O evento foi organizado pelo Grupo DIT Portugal, o maior grupo de gestão de agências de viagens da Europa, que aproveitam esta oportunidade para renovar a sua oferta de pacotes com novos destinos e novos produtos turísticos.

Fonte: CM de Alijó