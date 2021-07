Município promove “II Jornadas Lamego Educa”

“O Pensamento Computacional, a Transformação Digital e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Educação” é o mote das “II Jornadas Lamego Educa”, um evento exclusivamente online que o Município de Lamego promove na próxima sexta-feira, dia 23, a partir das 9h30.

Ao longo do dia, esta iniciativa vai estimular a reflexão e o debate sobre diversas temáticas em prol da qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento das pessoas e do território. O evento é dirigido à comunidade educativa (inscrições em tinyurl.com/IIjornadaslamegoeduca) e transmitido em videoconferência através da plataforma Zoom.

Constituídas por três painéis distintos, as “II Jornadas Lamego Educa” vão abordar um leque variado de temáticas: “O Pensamento Computacional“, “A Transformação Digital na Educação” e “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Educação“. Pelas 11h30, o alinhamento desta ação também prevê a realização da conferência especial “Ambientes Inovadores de Aprendizagem”, tendo como oradora Silvia Couvaneiro, Professora Auxiliar Convidada no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. A encerrar o programa intervirá Otelinda Costa, diretora do Centro de Formação de Professores da Associação de Escolas de Lamego, Armamar, Resende e Tarouca (CEFOP-LART).

As “II Jornadas Lamego Educa” são promovidas pelo projeto municipal “Lamego Educa”, financiado pelo Norte 2020, em parceria com o Agrupamento de Escolas da Sé e o Agrupamento de Escolas Latino Coelho, no âmbito dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar. A iniciativa reúne condições para ser reconhecida como Ação de Curta Duração pelo CEFOP-LART.