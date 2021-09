Município de Chaves promove mobilidade como parte integrante para uma vida mais saudável

De 16 a 22 de setembro foram diversas as iniciativas de sensibilização realizadas no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, este ano sob o mote “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável” e promovidas pelo município de Chaves, em colaboração com instituições parceiras no projeto.



As ações, dirigidas a todos os cidadãos, tiveram como objetivo alertar para a necessidade de implementação e utilização de

transportes sustentáveis, que protejam o clima, a saúde e o bem-estar de todos.



Estas iniciativas levaram os flavienses a participar nas várias atividades, desde passeios de bicicleta pela ciclovia, sessões musicais

nos Transportes Urbanos de Chaves, aulas de dança e ações no âmbito da saúde, o que demonstrou uma adesão cada vez maior para as questões relacionadas com as diferentes formas de mobilidade.



Ainda no âmbito da iniciativa, e para incentivar as deslocações pedonais e de bicicleta, foram colocados, de forma fixa, mapas

informativos de distâncias pedonais em 18 paragens dos Transportes Urbanos de Chaves, no centro da cidade. Foram também colocados, de forma temporária, em cinco parques de estacionamento no centro da cidade e instalados cinco parqueamentos de bicicletas nas escolas secundárias Dr. Júlio Martins e Fernão de Magalhães, e no Campus da Água- Aquavalor.



Também no dia 21, foi promovida pela Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa do Alto Tâmega, nos Largos General Silveira, Monumento e na Madalena, uma palestra intitulada ‘’Move-te pela tua Saúde’’, de forma a sensibilizar a comunidade para a importância de hábitos de vida saudável, particularmente a atividade física como determinante da saúde.



No âmbito da mobilidade urbana nas Escolas, a PSP através do projeto “Escola Segura” esteve presente na EB N.º 5 de Casa dos Montes, EB1 N.º 1 de Santo Amaro, EB1 N.º 3 do Caneiro e Centro Escolar Santa Cruz/Trindade, esclarecendo os alunos sobre a importância da sustentabilidade ambiental e combate à poluição.



O “Dia Europeu Sem Carros”, celebrado a 22 de setembro, foi marcado pela disponibilização de bicicletas, animação de rua e animação musical no interior dos Transportes Urbanos de Chaves, pela Escola de Música e Ballet Mozart.