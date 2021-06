Municípios da CIM Douro acordaram reabertura das piscinas municipais

Realizou-se na passada quarta-feira, no Museu do Vinho, em São João da Pesqueira, a 135ª reunião da Comunidade Intermunicipal do Douro.

Nesta reunião, para além da aprovação da prestação de contas de 2020 e da discussão da reprogramação do NORTE2020, foi analisada a possibilidade da realização de eventos culturais, desportivos e lúdicos, neste Verão.

Sobre este assunto, os 19 municípios da CIMDOURO acordaram na abertura gradual, a partir de amanhã, 10 de junho, das piscinas municipais de acordo com as condições e regras impostas pela Direção Geral de Saúde, por decisão municipal.

Como é do conhecimento público vigora a proibição da realização de arrais, procissões e festas, de acordo com as determinações governamentais. A realização de eventos culturais, lúdicos e desportivos dependem do controlo e prévia aprovação da DGS.

A CIMDOURO compreende os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real, distribuídos por uma área geográfica de mais de 4 000 km2, onde residem cerca de 200 000 habitantes.