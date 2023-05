Municípios de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros empenhados no êxito da prova de todo-o-terreno 

A segunda edição da Baja TT Norte de Portugal, prova organizada pelo CAMI Motorsport, foi hoje apresentada, oficialmente, em conferência de imprensa realizada na Biblioteca Municipal de Valpaços.

A cerimónia contou com a presença da vereadora de Desporto da Câmara Municipal de Valpaços, Teresa Pavão, do presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes, do presidente do CAMI Motorsport, Nuno Loureiro, e dos pilotos Armindo Araújo e João Ramos, inscritos na prova.

Nuno Loureiro revelou as principais novidades e programa da Baja, aproveitando para lançar um convite às populações dos três concelhos por onde a prova vai passar – Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros – para marcarem presença. Para tanto, foram criadas zonas de espetáculo, com total garantia de segurança ao público presente.

A Baja TT Norte de Portugal vai decorrer dias 5, 6 e 7 de maio. Uma prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 e Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.