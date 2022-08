Municípios que integram a Águas do Interior Norte consideram injustas recomendações do Governo

Os Municípios integrantes da empresa Águas do Interior Norte (AdIN), Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real, tendo tomado conhecimento das novas medidas para mitigar os efeitos da seca anunciadas ontem, consideram “injusta” a recomendação do Governo para aumentar os preços da água aos consumidores.

A AdIN informou que “a Região Norte, onde a AdIN se encontra, suporte já o custo mais alto com a compra da água ao seu fornecedor exclusivo que é uma empresa do Grupo Águas de Portugal em que o Estado é o principal acionista”.

“Entendemos assim que estamos perante uma dupla penalização na medida em que se sugere o aumento da Tarifa já hoje praticada (que no nosso caso cumpre todos os princípios tarifários recomendados pela ERSAR) a somar à compra da água em alta mais cara do país”, informou a entidade.

“Territórios mais débeis devem possuir fatores de competitividade mais favoráveis. Perante tudo o exposto, é claramente injusto que a AdIN e os Municípios seus Acionistas se vejam incluídos no lote de concelhos a quem é dirigida esta Recomendação uma vez que no que depende da sua gestão quotidiana, já hoje cumprem na íntegra os princípios que da mesma constam. Sendo certo que ficamos expectantes relativamente à materialização dos prometidos apoios financeiros para que os investimentos que já hoje a AdIN tem no terreno possam ser acelerados com o apoio da Tutela”, acrescentou.

Em conclusão, “a AdIN associa-se, como não podia deixar de ser, ao Governo e aos Municípios, nomeadamente àqueles que são seus Acionistas e que em boa hora se agregaram, mas não pode deixar de recomendar ao Governo o reforço dos apoios às entidades agregadas porque são claramente objetivos destas entidades os ganhos de eficiência na gestão deste bem essencial, o alargamento das medidas ontem apresentadas a todo o território nacional sem qualquer tipo de exceção, neste período de emergência, recomendando ainda a necessidade de ser praticado um preço para o fornecimento deste bem que promova a coesão territorial favorecendo os territórios economicamente mais débeis, bem como ser garantida a continuação das políticas públicas tendentes à gestão eficiente do uso deste bem essencial, quando regressarem os tempos de normalidade”.