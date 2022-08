Murça: abertas candidaturas para apoio extraordinário aos Produtores Pecuários afetados pelos Incêndios Rurais

Os incêndios que deflagraram nos últimos meses provocaram a destruição de muitos pastos utilizados para a alimentação animal, obrigando à aquisição de alimentos substitutos no mercado e conduzindo ao aumento inesperado dos custos de produção desses agricultores.

Neste contexto, o Ministério da Agricultura e da Alimentação criou um apoio extraordinário aos produtores pecuários com vista à compensação do aumento dos custos de produção, com uma dotação de 500.000 euros.

Através das redes sociais, a Câmara Municipal de Murça informou que as candidaturas a este apoio extraordinário encontram-se abertas e decorrerão entre 17 e 24 de agosto de 2022, destinando-se aos detentores de explorações agrícolas com efetivos pecuários das espécies bovina, ovina, caprina e de equídeos, situadas nos concelhos afetados pelos incêndios rurais ocorridos no território continental e listados no anexo da Portaria n.º 205-B/2022, de 16 de agosto.

GC CM Murça