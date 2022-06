Murça acolhe concerto de música jazz

A Orquestra de Jazz do Douro, realiza em Murça, no próximo sábado, dia 25 de Junho, um concerto musical no âmbito da apresentação nacional do projecto “Jazz in Douro”. O espetáculo é organizado pelo Município de Murça, e acontece no Auditório Municipal, a partir das 21h30.

“Jazz in Douro” apresenta-se como uma viagem artística ao universo afeto ao Douro Internacional, constituindo-se como uma obra artístico-musical que deliberadamente adota uma linguagem Jazzística, cujo propósito maior é recriar e / ou reinterpretar a sua identidade cultural através de um produto artístico multidisciplinar. Reinterpreta 9 temas escritos com base em recolha etnomusicológica (levada a cabo na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro e na Província de Castela e Leão) e demais investigação, realizada a partir de registos escritos, sonoros e visuais característicos da região e representativos dos autores e conteúdos aqui artisticamente celebrados.

É um projecto apoiado pela DGARTES, e constitui o registo da primeira obra musical contemporânea, neste género musical – jazz, criada em Trás-os-Montes e Alto Douro.

Em suma, a Autarquia propõe um espetáculo multimédia num registo intimista e acústico, que constitui um momento culturalmente interessante, divulgando e promovendo a música jazz no Concelho de Murça.

A entrada é gratuita.

UCI da CM de Murça