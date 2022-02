Murça: candidaturas abertas para as Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior

As candidaturas para a atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior – ano letivo 2021/2022 estão abertas até ao próximo dia 31 de março. Estas candidaturas destinam-se a estudantes do ensino superior, residentes no Concelho de Murça e de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 103.º, do Código Regulamentar dos Apoios Sociais do Município de Murça.

A Câmara Municipal de Murça tem vindo a apostar fortemente na atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, com o objetivo de colaborar na qualificação profissional dos jovens murcenses.

As candidaturas para o ano letivo de 2021/2022 estão abertas, sendo possível realizar a sua candidatura até ao dia 31 de março, através do portal autárquico.