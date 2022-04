Murça: casa mortuária de Monfebres já é uma realidade

Monfebres já tem uma Casa Mortuária que servirá toda a população desta localidade da Freguesia de Candedo.

Esta é uma obra há muito reivindicada pela população, cuja inauguração acontecerá em data a anunciar, sendo resultado da beneficiação e reconversão de um armazém agrícola para Casa Mortuária no centro da aldeia, no Largo da Capela.

Para Mário Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de Murça, esta é uma obra de grande utilidade, uma vez que dará uma nova valência a esta população, nomeadamente nos momentos tão relevantes das nossas vidas, em que nos despedimos dos nossos entes queridos, queremos ter todas as condições necessárias de conforto para que este seja um momento de despedida digna.

Esta empreitada foi da responsabilidade da Câmara Municipal de Murça, sendo que este investimento está em linha com as intervenções levadas a cabo pela autarquia no ato de dignificar este tipo de infraestruturas existentes no Concelho.

GC CM de Murça