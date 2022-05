Murça celebra o seu Feriado Municipal a 8 de Maio

Para assinalar o Feriado Municipal de Murça, a Câmara Municipal, preparou um conjunto de diversas actividades, que ocorrem já no próximo fim de semana, de seis a oito de Maio.

O habitual, Torneio de Futsal “8 de Maio”, que já decorre no Pavilhão Municipal, terá a realização das meias-finas na sexta feira, dia seis, e a aguardada final no domingo.

No dia sete, terá lugar o espectacular concerto da Banda do Exército e o arraial popular, com “Pedro Cruz” e o “Grupo TZ Music”, que vão com certeza, animar a noite de sábado.

No domingo, dia oito, Feriado Municipal, as cerimónias oficiais terão início às 10 horas, nos Paços do Concelho, com o tradicional hastear das bandeiras, Guarda de Honra aos Bombeiros Voluntários, e a participação da Banda Marcial de Murça.

O ponto alto das celebrações acontece às 12h30, momento em que se procede à inauguração do Interface Rodoviário de Murça, cerimónia presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.