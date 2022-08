Murça: Festa do Emigrante homenageou emigrantes do concelho

A Câmara Municipal de Murça assinalou na passada quarta-feira, 10 de agosto, a Festa do Emigrante 2022, com a realização de um arraial animado pelo Grupo Inseparáveis e um espetáculo musical com o artista Zé Amaro.

O programa foi preparado de modo a receber da melhor maneira os emigrantes que nesta época do ano regressam à sua terra natal.

O artista Zé Amaro “O Cowboy Português” com estilo country pioneiro em Portugal com 15 trabalhos medalhados entre Ouro e Platina, foi também muito acarinhado pelo público que lotou o Jardim do Paço bem no coração da vila murcense.

Tradicionalmente a celebração da Festa do Emigrante de Murça é propositadamente ao meio da semana para não colidir com as festas das aldeias que acontecem um pouco por todo o concelho.