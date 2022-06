Murça inaugurou Trilho dos “Passadiços do Tinhela”

Foi na passada sexta-feira, dia 27 de maio, que o Município de Murça inaugurou o Trilho dos “Passadiços do Tinhela”, um percurso pedestre que cruza o núcleo urbano com a paisagem natural proporcionada pelo rio Tinhela, um verdadeiro convite para “mergulhar” na natureza.

A cerimónia de abertura decorreu na Oficina Criativa de Turismo/Porta de Entrada de Murça do PNRVT e foi presidida pela Diretora-Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Maria Gonçalves Alves Pereira.

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de Murça, destacou ser uma pretensão da autarquia com esta resposta ao nível do turismo e do lazer “promover o nosso território, que é marcado por lugares e paisagens ambiental e culturalmente ricas”.

O autarca salientou o facto de atualmente existiram já três percursos pedestres no concelho, sendo preocupação prioritária da autarquia neste tipo de iniciativas de cruzar a natureza e a paisagem com a comunidade local, com o património, a história, a cultura e, também, com as atividades económicas. Mário Artur Lopes quer desta forma, que estes percursos sejam polos de atração e verdadeiros motores de desenvolvimento integral do concelho.

O projeto “Trilhos – Passadiços do Tinhela”, foi objeto de apoio no âmbito do PDR2020, Medida10 – LEADER, Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias da DLBC Rural Vale Douro Norte – Associação do Douro Histórico, com um valor elegível de 168.663,13 Euros ao qual corresponde um cofinanciamento Feader de 134.934,51 Euros.