Murça juntou arte e cultura no Dia da Criança

O Município de Murça assinalou o dia mundial da criança com animação circense, uma visita a uma exposição fotográfica e teatro

As crianças do Concelho de Murça tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, no Parque Desportivo de Murça, ao circo, onde a actuação de malabaristas, acrobatas, ilusionistas e palhaços proporcionaram um momento repleto de magia, espanto e gargalhada.

Ainda neste âmbito, a Autarquia decidiu também, oferecer teatro aos mais novos, levando ao palco do Auditório do Centro de Cultura, em colaboração com a Companhia de Teatro Filandorra, a peça “Diabos e Diabritos…. Num Saco de Mafarricos”, da autoria de Alexandre Perafita. Para que fosse possível todas as crianças assistirem, em condições de segurança, foram realizadas seis sessões em horários diferentes.

Também no Centro de Cultura, os mais pequenos puderam ver a exposição fotográfica “Biodiversidade do Vale do Tua”, composta por um conjunto de fotos de alguns animais e plantas que é possível serem observadas na nossa região.

Qualquer um dos eventos foi organizado de acordo com as medidas de prevenção e segurança associadas à pandemia de Covid-19.