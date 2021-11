Murça ocupa o primeiro lugar no ranking de fundos aprovados provenientes do “Portugal 2020”

O Concelho de Murça volta a destacar-se nos relatórios de monitorização dos investimentos na região norte do país, no âmbito dos fundos de coesão e dos programas do “Portugal 2020”, elaborados pela CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

A publicação de Outubro de 2021, agora tornada pública, mostra que Murça, pelo segundo ano consecutivo, volta a ocupar o primeiro lugar no ranking de fundos aprovados por habitantes por concelho. Ou seja, tendo em conta a análise da intensidade de apoio financeiro, Murça conseguiu captar um valor de 2.426 euros por habitante do concelho, em apoios atribuídos em operações da esfera municipal.

Este valor, é ainda mais surpreendente se compararmos com a média regional dos 86 concelhos em estudo, que se situa nos 396 euros por habitante.

Em período homólogo, podemos ainda constatar, que este ano, houve um acréscimo de 591 euros por habitante, em consequência de aumento das operações aprovadas que representam um consequente acréscimo de 3.186 euros de investimento total aprovado para este município.