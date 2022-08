Murça: participantes do programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” em Ação de Sensibilização

Na última sexta-feira, dia 12 de agosto, os jovens que participaram neste programa, distribuíram pelas ruas de Murça, uma série de materiais didáticos que elaboraram previamente, com o apoio dos técnicos da área florestal do Município. Aproveitando a grande presença da população na vila, fruto da realização da feira quinzenal e da elevada presença de emigrantes que regressam nesta altura do ano, os participantes desta iniciativa procuraram maximizar o número de pessoas alcançadas, de todas as faixas etárias e oriundas de todos os pontos do Concelho.

Os folhetos divulgavam os alertas e recomendações relacionados com as situações de seca e do perigo dos incêndios florestais, pretendendo-se sensibilizar a população para as necessidades de adequar os comportamentos a estes desafios. Ademais, as diversas equipas que atuaram na iniciativa, identificaram as medidas mais indicadas a tomar pela população, nos âmbitos da prevenção e da proteção destas calamidades naturais.

GC CM Murça