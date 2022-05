Murça recebeu colaboradores da Movhera em passeio lúdico pela região

Na manhã do passado dia 20 de maio, o presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes, acompanhado pela vereadora Vilma Pereira, recebeu junto aos Paços do Concelho e ao ex-libris da vila, um grupo de colaboradores de várias nacionalidades, que exercem a sua atividade profissional na empresa Movhera, entidade que atualmente detém o segundo maior portefólio hidroelétrico de Portugal, entre os quais a Barragem Foz Tua.

Estes colaboradores realizam um passeio lúdico e desportivo pela região e Murça mereceu hoje uma paragem do grupo. Mário Artur Lopes desejou aos visitantes a continuação de uma boa visita pelos encantos destas terras, desafiando o grupo a visitar o concelho com as suas famílias e a explorar o património e a gastronomia local.