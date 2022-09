Murça vai assinalar Dia Mundial do Turismo

A importância do setor do turismo é cada vez mais importante para o Município de Murça. A sua capacidade de trazer turistas e visitantes ao território tem relevante impacto económico e social.

Dia 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo, a Autarquia dinamiza uma vez mais, ações capazes de potenciar e divulgar características singulares, capazes de gerar interesse e procura.

Para assinalar a data, a Oficina Criativa de Turismo, além de possibilitar aos visitantes serem “guias” turísticos por um dia, proporcionará ainda, outras atividades muito próximas e de interação que permitirão melhor descobrir e conhecer o Concelho de Murça. Por exemplo o conceito “arca da avó”, onde cada elemento do seu interior, representa parte da cultura material e do imaginário desde Concelho, ou a viagem pelas águas dos rios e as suas margens através dos “olhos” de uma lontra. É possível fazê-lo de forma tridimensional com o equipamento de realidade virtual disponível.

Caminhar com total conforto e segurança sem perder a magia de “mergulhar” na natureza, apreciar a enorme riqueza faunística e florística das margens do rio Tinhela, é outra das atividades que decorrerá no dia mundial do Turismo, dando a conhecer o Trilho dos Passadiços do Tinhela, em Murça.

São vários os pretextos que permitirão acrescentar a vontade de conhecer o património e estabelecer o contato com as gentes e comércio local de Murça.

Para a participação nas diversas atividades, deverá ser feita inscrição até ao dia 25/9/2022, na Oficina Criativa de Turismo, no Parque Urbano em Murça.

