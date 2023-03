Museu da Escola de Ribeira de Pena acolhe tertúlia alusiva ao Centenário da Diocese de Vila Real

A Casa da Cultura – Museu da Escola de Ribeira de Pena vai receber a Tertúlia do Centenário “Contributo da diocese de Vila Real para a democratização do ensino. Colégios e Externatos”, no dia 16 de março às 21h00.

A Tertúlia realiza-se no âmbito das comemorações do centenário da diocese de Vila Real, com o intuito de evocar instituições educativas que tiveram uma função sociocultural relevante, bem como enaltecer o trabalho educativo de antigos párocos de Ribeira de Pena, P.e Flávio e Heitor Sena Morais e os professores que os auxiliaram, permitindo que muitos jovens prosseguissem os seus estudos entre os anos 1958 e 1972.

Num formato de painel, moderado por João Paulo Lopes, antigos alunos de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Montalegre, Sabrosa e Valpaços, partilham experiências e memórias que permitiram abrir horizontes e despertar sonhos a muitos transmontanos.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, abrirá a sessão que contará com a presença de D. António Augusto de Oliveira Azevedo, bispo de Vila Real.

A entrada é livre e será transmitida em direto pelos meios digitais da diocese de Vila Real.