Museu da Vila Velha: abertura de exposições dedicadas à olaria de Bisalhães

Foram inauguradas, ontem, dia 29 de novembro, no Museu da Vila Velha, em Vila Real, duas exposições – “Mãos que fazem Bisalhães” e “Traz, Zas, Taz – Vamos ver como o Oleiro faz”, ambas com curadoria do Museu do Douro.

O evento teve como objetivo assinalar o 5º aniversário da Inscrição do Processo de Confeção da Louça Preta de Bisalhães na Lista do Património Cultural Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente da UNESCO, celebrado a 29 de novembro de 2016.

A afluência foi grande, num evento que contou com a presença dos oleiros de Bisalhães: Cesário Martins, Albano Carvalho, Querubim Rocha e Miguel Fontes.

O evento contou, também, com a atuação da Tuna de Bisalhães.